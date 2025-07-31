Военкор рассказал о действиях ВС России после взятия Часова Яра

Военкор Яремчук: После взятия Часова Яра ВС РФ создадут плацдарм для наступления

Военный корреспондент Александр Яремчук рассказал, какие действия предпримут Вооруженные силы (ВС) России после освобождения Часова Яра в Донецкой народной республике (ДНР). Его слова приводит «Специально для RT» в Telegram.

Яремчук отметил, что город всегда был одним из самых сложных участков фронта — он был превращен «по сути, в большой укрепрайон», но несмотря на это, Часов Яр перешел под контроль ВС РФ.

«Что будет дальше? Дальше будет создаваться плацдарм для наступления на славянско-краматоскую агломерацию, но перед этим нужно пройти огромное количество маленьких сел и открытых пространств, в том числе полей и посадок», — рассказал он.

Ранее стало известно, что подразделения армии России взяли под контроль Часов Яр. Об этом 31 июля сообщило Минобороны России. Населенный пункт в зоне СВО взят под контроль действиями Южной группировки войск.