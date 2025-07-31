Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:23, 31 июля 2025Бывший СССР

ВС России вывели большую часть жителей Часова Яра

ВС России эвакуировали большую часть жителей Часова Яра
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России эвакуировали большую часть населения Часова Яра. Об этом рассказали ТАСС в силовых структурах.

«Из Часова Яра вывели большую часть мирных жителей, которые там оставались», — сообщил источник агентства, добавив, что военным еще предстоит обследовать множество подвалов.

Ранее Армия России уничтожила крупнейшую за всю историю СВО группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время боев в Часовом Яре. Отмечается, что речь идет о тысячах человек личного состава украинской армии.

До этого Россия взяла под контроль Часов Яр. Об этом сообщило Минобороны России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Передайте, чтобы следил за словами». Трамп резко ответил Медведеву. Что его разозлило?

    Медведев ответил назвавшему его «несостоявшимся бывшим президентом» Трампу

    Жена Басты опубликовала фото в откровенном наряде

    Тигр-людоед растерзал фермера

    Подростка-диверсанта задержали в российском городе с сильными ожогами на лице и руках

    В России стало сокращаться число автосалонов

    Microsoft описала влияние ИИ на профессии людей

    Иран выдвинул ультиматум США

    Бывший посол США усомнился в эффективности антироссийских санкций

    Алексей Миранчук забил пятый мяч в сезоне

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости