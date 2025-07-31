ВС России вывели большую часть жителей Часова Яра

ВС России эвакуировали большую часть жителей Часова Яра

Вооруженные силы (ВС) России эвакуировали большую часть населения Часова Яра. Об этом рассказали ТАСС в силовых структурах.

«Из Часова Яра вывели большую часть мирных жителей, которые там оставались», — сообщил источник агентства, добавив, что военным еще предстоит обследовать множество подвалов.

Ранее Армия России уничтожила крупнейшую за всю историю СВО группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время боев в Часовом Яре. Отмечается, что речь идет о тысячах человек личного состава украинской армии.

До этого Россия взяла под контроль Часов Яр. Об этом сообщило Минобороны России.