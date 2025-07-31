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05:34, 31 июля 2025Бывший СССР

Российский военный рассказал о теряющих оружие бойцах ВСУ

ВСУ около Темировки вели себя расслабленно, теряя свое оружие
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Juan Moreno / Global Look Press

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) около Темировки в Запорожской области вели себя на поле боя расслабленно, спокойно оставляя и теряя свое оружие, заявил штурмовик Вооруженных сил (ВС) РФ с позывным Куст. Об этом пишет РИА Новости.

«Они все расслаблены. Автомат на предохранителе у них, без автомата ходят, оставляют его около дерева и проходят дальше по бунгало своим, в которых уже находимся мы», — отметил он.

Как уточнил российский военный, бойцы ВСУ заходят внтурь, «не предвещая беды», а российские военные встречают их.

Ранее подразделения ВСУ в районе Работино начали отступать на подконтрольной Киеву части Запорожской области.

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