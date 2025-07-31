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07:18, 31 июля 2025Россия

ВСУ пытались ударить по объектам транспортно-энергетической сферы в России

Волгоградский губернатор Бочаров: ВСУ пытались ударить по объектам транспорта
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались ударить по объектам транспортно-энергетической сферы Волгоградской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Андрей Бочаров, его комментарий опубликован в Telegram-канале областной администрации.

«Сегодня ночью силами ПВО Минобороны России отражена массированная атака БПЛА на объекты транспортно-энергетической сферы Волгоградской области. Пострадавших нет. Зафиксированы возгорания сухой травы в Суровикинском районе, которые оперативно устраняются пожарными службами», — написал руководитель региона.

По его данным, в Котельниковском районе региона оказалось нарушено газоснабжение шести десятков частных домовладений. Кроме того, обломки одного из дронов упали на железнодорожные пути в районе станции Тингута, повреждений удалось избежать.

В ночь на 31 июля ВСУ выпустили по России почти три десятка беспилотников — в том числе 11 над Волгоградской областью. Под удар, помимо этого, попали Воронежская, Тамбовская и Ростовская области, а также Крым.

ЖЗЛ
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