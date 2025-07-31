ВСУ расстреляли местных жителей и их животных в Селидово

До того, как Селидово в Донецкой народной республике было освобождено российскими солдатами, военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) расстреливали там местных жителей и их домашних животных. Об этом рассказал очевидец тех событий Юрий Яцюта, его слова передает РИА Новости.

«Лично знал семью Копыловых. Рома, его сын, жил по этой же улице, последний дом слева. Такая же участь: не предупреждая, ворвались [ВСУ], только еще в колодец сбросили. И дальше этот отряд беспредельщиков двинулся», — делится мужчина.

Затем бойцы ВСУ дошли до третьего местного жителя — они застрелили его и положили украинский паспорт на его грудь. Так он пролежал на протяжении трех недель, пока его не похоронили соседи. Кроме того, погибший держал овчарок — животные были также убиты.

Ранее сообщалось, что ВСУ применили токсичные вещества против гражданских в Дзержинске.