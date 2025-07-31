Юрист рассказал о мошеннических схемах для ищущих работу студентов

Юрист Русяев: Мошенники могут легко обмануть студента, который ищет себе работу

Студенту следует проверять данные о работодателе в государственном реестре, обращаясь за консультацией в центр занятости или напрямую в прокуратуру при наличии подозрений, потому что существует множество схем для обмана неопытных соискателей, рассказал юрист Илья Русяев. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Юрист рассказал, что наиболее распространены предложения о зачислении в «эксклюзивные» программы с предоплатой за гарантированное трудоустройство. Также, по его словам, создаются сайты-двойники портала «Работа в России», где под видом официального ресурса в корыстных целях собирают персональные данные и реквизиты банковских карт.

«Другой распространенный прием — предложение оплачивать якобы регистрационный взнос за участие в конкурсном отборе на стажировку или тестовое задание. После такого связаться с "работодателем" становится невозможно. Схема использования поддельных документов вузов и кадровых агентств, применяемая для получения "госуслуг", нарушает положения Закона о защите прав потребителей и может быть обжалована в суде с требованием возмещения вреда», — указал Русяев.

Юрист добавил, что в случае мошенничества обращение в МВД, жалобы в Роструд и Роспотребнадзор ускоряют привлечение злоумышленников к ответственности и восстановление нарушенных прав. Он также напомнил, что гражданско-правовая ответственность за неоказанную услугу позволяет требовать компенсацию убытков и возмещения судебных расходов.

Ранее сообщалось, что за нарушение ПДД у автовладельцев в ряде случаев нужно забирать машины. За введение соответствующих изменений в законодательство выступил адвокат Виталий Белочистов.