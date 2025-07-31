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12:07, 31 июля 2025Из жизни

Женщина стала продавать грязные волосы незнакомцам и разбогатела

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Unsplash

Жительница Великобритании Латиша Джонс рассказала о заработке на продаже странных вещей. Об этом пишет The Sun.

Желая разбогатеть, 24-летняя Джонс зарегистрировалась на OnlyFans и стала выполнять просьбы подписчиков: например, отправлять им за деньги использованные маски для ног и старые наушники. Женщина рассказала, что один из ее постоянных клиентов регулярно покупает у нее волосы, которые она вплетает в свои косы на полтора-два месяца.

По словам Джонс, обычно все ее знакомые представляют этого мужчину старым и жутким. Она же описала его как обычного человека в возрасте 20 лет. Он платит ей по 800 фунтов стерлингов (86 тысяч рублей) за возможность нюхать ее грязные волосы. Джонс объяснила, что знала о таком пристрастии и раньше, но никогда не понимала его. «Надеюсь, они пахнут так же хорошо, как выглядели на моей голове», — так она обычно подписывает открытки для этого мужчины.

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Как отмечает Джонс, многие ее подписчики считают это небезопасным. Они объясняют, что в этих прядях остаются и настоящие волосы, которые содержат ее ДНК. Однако Джонс уверена, что этот клиент не серийный маньяк, способный подбросить ее волосы на место преступления.

Ранее сообщалось, что претендентка на звание «Мисс Шотландия» разбогатела на продаже грязных тапочек и воды из ванны. «Когда мне кажется, что я уже знаю все возможные причуды людей, появляется что-то новое. И мне это нравится — чем разнообразнее, тем лучше!» — призналась женщина.

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