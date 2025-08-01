20-летний сын Дэвида Бекхэма повторил фотосессию отца в трусах

Сын бывшего полузащитника сборной Англии по футболу Дэвида Бекхэма и дизайнера и певицы Виктории Бекхэм Круз Бекхэм повторил откровенную фотосессию отца для бренда Boss. Соответствующий пост появился на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

20-летний наследник поделился снимком с семейного отдыха на роскошной яхте. Он позировал перед камерой в белых трусах, сидя на диване с раздвинутыми в разные стороны ногами. Внешний вид молодого человека дополнили солнцезащитные очки.

В феврале Дэвид Бекхэм раскрыл секрет подготовки к съемке упомянутой марки. Тогда в разговоре с директором по контенту стриминговой платформы Netflix Белой Баджарией футболист признался, что перед фотосессией, в которой он обнажил ягодицы, ему пришлось отказаться от алкоголя на 14 недель.