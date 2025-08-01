56-летняя Мэрайя Кэри высказалась о старении фразой «я этого не допускаю»

56-летняя певица Мэрайя Кэри заявила, что не признает свой возраст

Американская певица Мэрайя Кэри высказалась о старении фразой «я этого не допускаю». Соответствующее интервью публикует Harper's Bazaar.

56-летняя звезда заявила, что не признает свой возраст. «Я этого не допускаю. Этого просто не происходит. Я не знаю чисел. Я не признаю времени. У меня есть новая песня, которая начинается с этой строчки», — объяснила она.

В декабре прошлого года дерматолог Хассан Галадари раскрыл секрет моложавой внешности Мэрайи Кэри. Тогда медик предположил, что певица регулярно обращается к косметологам, поскольку ее лицо выглядит безупречным. Кроме того, он отметил, что она прибегала к процедуре, в которой используются радиочастотные микроиглы для подтяжки, уплотнения, контурирования и поддержания молодости кожи.