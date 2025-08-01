58-летняя Холли Берри снялась в бикини на отдыхе

Актриса Холли Берри снялась в белом бикини на отдыхе

Американская актриса Холли Берри снялась в купальнике на отдыхе. Соответствующие снимки и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей девять миллионов подписчиков.

На размещенном кадре 58-летняя звезда фильма «Женщина-кошка» предстала в полный рост на фоне скал в Колорадо. Она позировала в белом бикини с черной отделкой, которое включало в себя топ-бандо и крошечные V-образные трусы с завязками на бедрах и косынкой на голове.

Кроме того, знаменитость поплавала на лодке в белом платье-рубашке в полоску выше колена.

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