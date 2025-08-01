Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
01:10, 1 августа 2025Ценности

58-летняя Холли Берри снялась в бикини на отдыхе

Актриса Холли Берри снялась в белом бикини на отдыхе
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @halleberry

Американская актриса Холли Берри снялась в купальнике на отдыхе. Соответствующие снимки и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей девять миллионов подписчиков.

На размещенном кадре 58-летняя звезда фильма «Женщина-кошка» предстала в полный рост на фоне скал в Колорадо. Она позировала в белом бикини с черной отделкой, которое включало в себя топ-бандо и крошечные V-образные трусы с завязками на бедрах и косынкой на голове.

Кроме того, знаменитость поплавала на лодке в белом платье-рубашке в полоску выше колена.

Ранее в июле итальянская актриса и модель Моника Беллуччи опубликовала новое откровенное фото со съемки для французской версии журнала Marie Claire и порадовала фанатов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп анонсировал новые санкции против России

    У Джастина Тимберлейка диагностировали опасную болезнь

    58-летняя Холли Берри снялась в бикини на отдыхе

    Россияне рассказали о своих накоплениях на жилье

    Жену Макрона обвинили в дискриминации трансгендеров

    В ОБСЕ высказались об антироссийской риторике Финляндии

    Российский курортный город подвергся налету ВСУ

    Трамп резко высказался об ударах России по Украине

    Московский климат приблизится к субтропикам

    Раскрыт неожиданный путь попадания микропластика в организм

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости