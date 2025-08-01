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17:06, 1 августа 2025Из жизни

Акулам решили запретить есть рыбу

В США захотели запретить акулам есть рыбу, чтобы защитить рыбаков
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Rob Atherton / Shutterstock / Fotodom

В Сенате США приняли законопроект, призванный защитить акул от конфликтов с рыбаками. Об этом сообщает Earth Justice.

Законопроект SHARKED Act создаст рабочую группу по изучению поведения акул, при этом не запрещая сокращение их популяции. Его главная цель — запретить акулам есть рыбу, которую вылавливают из океана рыбаки. При этом коренные народы, для которых акулы священны, в рабочую группу не включены.

«Акулы питаются рыбой в своей среде 450 миллионов лет — теперь им захотели это запретить», — возмущается эколог Кристин Батлер. Согласно ее данным, численность акул сократилась на 71 процент с 1970 года из-за избыточного вылова. Гавайские аборигены называют акул «мано» и считают их духами-защитниками. «Они учат нас жить в гармонии с океаном», — говорит дайвер Майк Накачи. Экологи предлагают вместо отстрела акул использовать отпугиватели и создавать для них морские заповедники. Они настаивают, что решение проблемы должно заключаться в сосуществовании, а не в уничтожении хищников.

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«Это системная проблема, связанная с истощением рыбных запасов», — отметила президент Minorities in Shark Sciences Джасмин Грэм. По ее словам, эффективные рыболовные снасти увеличивают вероятность конфликтов между акулами и рыбаками.

Ранее сообщалось, что дайвер из США оказалась в центре стаи акул у побережья японской префектуры Тиба. Она попала в акулий торнадо во время съемок сериала для Netflix «Все акулы» (All the Sharks). Так она называет явление, когда хищницы собираются в большую группу и начинают кружить вокруг одной оси.

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