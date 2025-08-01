Амурский тигр вышел из леса ради одной минуты покоя

В Приморском крае фотоловушка запечатлела амурского тигра, созерцающего природу

В Приморском крае фотоловушка Центра «Амурский тигр» запечатлела редкий и трогательный момент: дикий амурский тигр пришел на лесную возвышенность, чтобы просто полюбоваться окрестностями. Видеозаписью поделился канал центра в Telegram.

На кадрах видно, как тигр медленно выходит из чащи и, не торопясь, осматривает лесную панораму. При этом на кадрах не видно охотничьего интереса у животного, а лишь спокойное созерцание. Хищник задержался у края склона около полутора минут, после чего спокойно ушел.

«Пора возвращаться к своим тигриным делам», — прокомментировали в центре.

Амурский тигр является исчезающим видом. В дикой природе их осталось всего около 750 особей, большая часть из которых обитает именно на территории Дальнего Востока.

Ранее стало известно, что итальянские журналисты сняли кино об амурском тигре. Исполнительный директор Института Евразийских исследований Андреа Джаннотти представил трейлер фильма, который планируют показать в Италии уже осенью.