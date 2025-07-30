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09:29, 30 июля 2025Моя страна

Иностранцы сняли фильм об амурском тигре

Итальянские журналисты сняли фильм об амурском тигре и заявили о важности РФ
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Итальянские журналисты сняли кино об амурском тигре. Исполнительный директор Института Евразийских исследований Андреа Джаннотти представил трейлер фильма, который планируют показать в Италии уже осенью. Как пишет «Российская газета», кино после планируется показать и в России.

«Немногие за пределами России знают, насколько страна важна с точки зрения экологии — как экологический донор планеты. Поэтому важно показать достижения в области защиты дикой природы, больших кошачьих, проживающих здесь», — подчеркнул Джаннотти.

Он отметил, что иностранные журналисты столкнулись в России с добрыми и веселыми людьми, а также увидели развитую инфраструктуру, чего, признается он, совсем не ожидали.

Ранее сообщалось, что в крымском сафари-парке «Тайган» амурская тигрица родила тройню.

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