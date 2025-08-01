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11:52, 1 августа 2025Бывший СССР

Армия России отбила контратаки ВСУ в Сумской области

«Иди и смотри»: ВС России отбили контратаки ВСУ в Сумской области
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Подразделения армии России отбили контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Андреевки и Юнаковки в Сумской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

«Российские войска отбили серию контратак в районе Андреевки», — указал источник канала. Отмечается, что в районе Юнаковки и ее окрестностей ведутся бои, где ВСУ проводят серию контратак.

Ранее боец Вооруженных сил (ВС) России с позывным Рэйз рассказал об отступлении украинских военнослужащих в Запорожской области. Он добавил, что в результате российского контрнаступления подразделения ВСУ вынуждены отступить на свои старые позиции, уже вскрытые дронами ВС России.

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