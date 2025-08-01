Деревянко поделился впечатлениями от поцелуев с Гузеевой

Актер Павел Деревянко заявил, что ему понравились поцелуи с Ларисой Гузеевой

Актер Павел Деревянко рассказал о поцелуях с заслуженной артисткой России Ларисой Гузеевой. Его цитирует Teleprogramma.

Деревянко и Гузеева исполнили главные роли в сериале «Три сестры». По словам артиста, работа со звездой «Жестокого романса» оказалась приятной, включая поцелуи в кадре. Актер отметил, что на съемках целовался с коллегой взасос.

«Гузеева кажется неприступной с первого взгляда, но если ты ей симпатичен, то все будет нормально. Через два часа после нашего знакомства она сказала: "А ты хороший"», — добавил Деревянко.

Ранее сообщалось, что Деревянко сделал предложение своей возлюбленной Зое Фуць на стадионе перед началом футбольного матча.