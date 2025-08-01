Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
15:09, 1 августа 2025Ценности

Деталь на платье Дженны Ортеги на премьере сериала привлекла внимание журналистов

Актриса Дженна Ортега появилась на премьере сериала «Уэнсдэй» в платье с дыркой
Мария Винар

Фото: Tristan Fewings / Getty Images

Американская актриса Дженна Ортега появилась на премьере второго сезона сериала «Уэнсдэй» и привлекла внимание журналистов одной деталью. Соответствующие снимки опубликованы на сайте Daily Mail.

22-летняя знаменитость вышла в свет в облегающем платье с высоким горлом, цвет и материал которого повторяли змеиную кожу. Образ Ортеги визажисты дополнили фиолетовыми тенями и темно-красной помадой. Кроме того, они решили обесцветить артистке брови. Стилисты, в свою очередь, предложили ей примерить парик с длинными прядями, которые были завязаны в узел.

Фотографы заметили на платье Ортеги небольшую дырку, когда она позировала перед ними. Отмечается, что звезда случайно порвала наряд, когда направлялась на мероприятие.

В мае сообщалось, что Дженна Ортега в откровенном виде попала на обложку модного журнала Harper's Bazaar. Тогда актриса попозировала перед камерой в розовом платье и продемонстрировала отсутствие трусов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Армия России начала применять «убойную тактику» в зоне СВО. Что об этом известно?

    Мощный пожар перекрыл проезд по российской трассе

    Раскрыт гонорар Гуфа за прощальный концерт

    Названы основные покупатели российского безалкогольного пива

    Азербайджанское СМИ стало неправильно называть российские города после скандала с ТАСС

    Интерес россиян к ипотеке возобновился

    Звезда «Содержанок» найден мертвым в своей квартире

    Популярная в 70-х обувь вернется в моду осенью

    В России назвали цель переезда госкомпаний из Москвы

    Врач оценила слова о ежедневных походах в туалет фразой «стул никому ничего не должен»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости