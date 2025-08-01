Деталь на платье Дженны Ортеги на премьере сериала привлекла внимание журналистов

Актриса Дженна Ортега появилась на премьере сериала «Уэнсдэй» в платье с дыркой

Американская актриса Дженна Ортега появилась на премьере второго сезона сериала «Уэнсдэй» и привлекла внимание журналистов одной деталью. Соответствующие снимки опубликованы на сайте Daily Mail.

22-летняя знаменитость вышла в свет в облегающем платье с высоким горлом, цвет и материал которого повторяли змеиную кожу. Образ Ортеги визажисты дополнили фиолетовыми тенями и темно-красной помадой. Кроме того, они решили обесцветить артистке брови. Стилисты, в свою очередь, предложили ей примерить парик с длинными прядями, которые были завязаны в узел.

Фотографы заметили на платье Ортеги небольшую дырку, когда она позировала перед ними. Отмечается, что звезда случайно порвала наряд, когда направлялась на мероприятие.

В мае сообщалось, что Дженна Ортега в откровенном виде попала на обложку модного журнала Harper's Bazaar. Тогда актриса попозировала перед камерой в розовом платье и продемонстрировала отсутствие трусов.