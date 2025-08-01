Дочь Дольфа Лундгрена снялась в бикини

Дочь актера Дольфа Лундгрена Ида Лундгрен снялась в оранжевом бикини на отдыхе

Дочь американского актера и режиссера шведского происхождения Дольфа Лундгрена Ида Лундгрен снялась в откровенном виде на отдыхе в Греции. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 203 тысячи подписчиков.

29-летняя модель и актриса позировала перед камерой, стоя на лодке в оранжевом бикини. Комплект состоял из топа с треугольными чашками, соединенными золотистым кольцом, и трусов с заниженной талией. Также девушка надела разноцветное ожерелье с ракушками и браслеты и распустила волосы.

В то же время наследницу артиста запечатлели на яхте в черном бикини и слитном белом купальнике без бретелей с цветочным принтом. «Прекрасные жаркие дни июля», — указала в подписи Лундгрен.

В июле дочь итальянской актрисы Моники Беллуччи и французского актера Венсана Касселя Дева Кассель опубликовала фото в бикини.