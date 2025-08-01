Дорогая шаурма вывела полицию на наркоторговку в Москве

В Москве 25-летняя девушка отправила курьером шаурму с гашишем

В Москве 25-летняя девушка отравила курьером шаурму с наркотиками. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

По предварительным данным, курьер службы доставки забрал заказ на Верхней Первомайской улице и должен был отвезти его в другой район, однако смутился высокой стоимости товара и решил его проверить. В упаковке с шаурмой он обнаружил спрятанный сверток с веществом, после чего позвонил в полицию.

Выяснилось, что в свертке было 12 граммов гашиша. При обыске в квартире отправительницы также нашли и изъяли еще 200 граммов наркотика, а также более 120 граммов производного эфедрона и около 60 граммов производного N-метилэфедрона. Возбуждено уголовное дело, девушка взята под стражу.

Ранее сообщалось, что в Тульской области осудили организаторов нарколаборатории, спонсировавших Вооруженным силам Украины.