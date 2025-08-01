Дважды перенесшая рак 21-летняя российская блогерша рассказала о выздоровлении

Блогерша Небога заявила, что для выздоровления от рака нужно менять образ жизни

21-летнаяя TikTok-блогерша Ирина Небога, дважды перенесшая рак, рассказала о выздоровлении. В интервью блогерше Анне Ениной, доступном на YouTube, она заявила, что приобрела новые полезные привычки.

По словам Небоги, люди, которые перенесли онкологическое заболевание, должны изменить образ жизни, иначе первопричина рака не будет устранена.

Небога добавила, что она не отказывалась от химиотерапии и других методов лечения, но в то же время старалась питаться сбалансированно и, если у нее не было возможности делать этого, принимала БАДы.

Ранее известная российская блогерша Алина Милди (настоящее имя — Алина Терещенко) рассказала, что у нее обнаружили рак. По ее словам, из-за онкологического заболевания ей придется проходить пятилетнее лечение или делать операцию.