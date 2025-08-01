Двое россиян сговорились на Бали с местными и вымогали деньги у иностранцев

Shot: Двое россиян вымогали деньги у иностранцев на Бали и были арестованы

Двое граждан России сговорились на Бали с местными сотрудниками миграционной службы и вместе с ними вымогали деньги у иностранцев. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что 30-летний Юрий Виченко и 32-летний Илья Шкутов вместе с двумя сотрудниками миграционной службы причастны к 27 инцидентам с вымогательством с января по июль 2025 года. Россияне занимались поиском новых жертв, а индонезийцы похищали и запугивали их.

В настоящее время все участники группировки арестованы.

Ранее россиянин нелегально оказывал услуги массажиста в Таиланде и попался. Туристическая полиция арестовала 37-летнего Александра И. в районе Вичит на острове Пхукет.