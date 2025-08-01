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15:29, 1 августа 2025Бывший СССР

Граничащая с Россией страна повысит боевой потенциал армии

Президент Казахстана Токаев поручил повысить боевой потенциал армии
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Pavel Mikheyev / Reuters

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил повысить боевой потенциал армии республики. Об этом сообщает пресс-служба казахстанского лидера Aqorda в своем Telegram-канале.

«Касым-Жомарт Токаев поставил перед министром [обороны] ряд задач по дальнейшему повышению боевого потенциала вооруженных cил», — сообщается в пресс-релизе. Президенту также доложили о повышении мобильности войск Вооруженных сил Казахстана, развитии противовоздушной обороны, территориальных войск, подразделений беспилотных летательных аппаратов и военной инфраструктуры.

Президент Казахстана отметил важность реализации мер по обеспечению безопасности воинской службы, а также по профилактике травматизма и сохранению жизней военнослужащих.

22 июня жители приграничного района с Россией Атырауской области Казахстана обнаружили фрагменты, похожие на детали дрона. На его деталях видны следы, напоминающие пробоины от осколков.

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