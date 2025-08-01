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13:13, 1 августа 2025Ценности

Ким Кардашьян отреагировала на насмешку Энтони Хопкинса над ее бандажом

Телезвезда Ким Кардашьян отреагировала на видео актера Энтони Хопкинса в бандаже
Мария Винар

Фото: @kimkardashian

Американская телезвезда Ким Кардашьян отреагировала на насмешку британского актера театра и кино Энтони Хопкинса над бандажом для лица, который она недавно представила в ассортименте своего бренда Skims. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Так, предпринимательница сделала перепост видео 87-летнего артиста, в котором он повторил образ своего персонажа Ганнибала Лектера в фильме «Молчание ягнят». В нем Хопкинс предстал в гавайской рубашке и с повязанным на голову бандажом. «Привет, Ким, я сразу же помолодел на 10 лет», — сказал он.

Кардашьян, в свою очередь, решила ответить на публикацию знаменитости. «Я кричу!» — подписала она сторис.

В апреле сообщалось, что американская актриса Оливия Манн, которая удалила обе груди из-за последствий борьбы с раком, отказалась от коррекции рубцов после съемки в марке нижнего белья Skims.

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