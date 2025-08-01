Китайцы решили спасаться от аномальной жары под землей

Жители Китая решили прятаться от аномальной жары в вестибюлях метро

Жители Китая собрались спасаться от аномальной жары в вестибюлях метро. Пожилые жители страны спустились в подземку, чтобы играть в карты и общаться, пишет Reuters.

Речь идет о юго-западном мегаполисе Чунцин — температура воздуха там в последнюю неделю превышает 40 градусов. На воскресенье, 3 августа, по прогнозам синоптиков, придется пик жары — столбики термометров покажут плюс 44 градуса. В итоге в большинстве районов города уровень погодной опасности достигнет красного.

Жители страны нашли оригинальный способ справиться с экстремальными температурами. Точкой притяжения стали прохладные вестибюли метро — там собрались в основном пожилые жители Китая. Другие также выбирают для укрытия от жары старые бомбоубежища, переделанные под рестораны.

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