Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:42, 1 августа 2025Экономика

Китайцы решили спасаться от аномальной жары под землей

Жители Китая решили прятаться от аномальной жары в вестибюлях метро
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Go Nakamura / Reuters

Жители Китая собрались спасаться от аномальной жары в вестибюлях метро. Пожилые жители страны спустились в подземку, чтобы играть в карты и общаться, пишет Reuters.

Речь идет о юго-западном мегаполисе Чунцин — температура воздуха там в последнюю неделю превышает 40 градусов. На воскресенье, 3 августа, по прогнозам синоптиков, придется пик жары — столбики термометров покажут плюс 44 градуса. В итоге в большинстве районов города уровень погодной опасности достигнет красного.

Жители страны нашли оригинальный способ справиться с экстремальными температурами. Точкой притяжения стали прохладные вестибюли метро — там собрались в основном пожилые жители Китая. Другие также выбирают для укрытия от жары старые бомбоубежища, переделанные под рестораны.

Ранее климатологи спрогнозировали, что лето в Москве может стать субтропическим и похожим на кубанское.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров оценил переговоры России и США по Украине

    Москвичей призвали привыкать к новому климату

    Пьяный пассажир угнал гольф-кар, разбил стекло в аэропорту и попал на видео

    В Тюмени заметили группу ряженых Якубовичей на роликах

    Археологи нашли в российском городе зуб мамонта

    В МИД России рассказали о шаге Киева навстречу договоренностям

    В Подмосковье мужчина сделал томографию сердца в клинике и не выжил

    В Москву придет похолодание

    Страна НАТО обвинила Белоруссию в нарушении границы

    Врач раскрыл правду о пластике исполнительницы хита «Матушка-земля»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости