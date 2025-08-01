Лавров: Германия и Европа вырождаются в «Четвертый рейх»

Германия и другие страны Европейского союза (ЕС) превращаются в «Четвертый рейх» на фоне усиленной милитаризации. Такое сравнение допустил глава МИД России Сергей Лавров в интервью «Российской газете».

По его словам, европейские страны погрузились в «русофобский угар», а милитаризация ЕС начинает выходить из-под контроля. Он также обратил внимание на высказывания канцлера ФРГ Фридриха Мерца, активно продвигающего вооружение Германии и рассматривающего возможность возвращения призыва в немецкую армию.

«Напрашиваются прямые исторические параллели: современная Германия, да и вся Европа при нынешних лидерах вырождаются в подобие "Четвертого рейха". Ситуация более чем тревожная», — сказал министр.

Ранее Лавров заявил, что ЕС и НАТО не гнушаются подтасовкой фактов для искажения и переписывания истории. Он напомнил, что Москва еще 50 лет назад призывала создать единую систему коллективной безопасности в Европе, однако тогда союзники по антигитлеровской коалиции не поддержали эту идею.

