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19:05, 1 августа 2025Мир

Лавров высказался о военной конфронтации между США и Россией

Лавров: Москва согласна, что нельзя допустить прямой конфронтации США и России
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Москва согласна с подходом Вашингтона насчет того, что нельзя, чтобы возникла прямая военная конфронтация США и России. Об этом высказался министр иностранных дел Сергей Лавров, пишет РИА Новости.

По его словам, пока европейцы истерично пытаются «затащить» Украину в НАТО и готовиться к войне с России, американский госсекретарь Марко Рубио честно высказывает позицию США насчет отношений с Москвой. В частности, на днях он подтвердил, что прямой военной конфронтации США и России никогда нельзя развивать. «Мы полностью с этим согласны», — подтвердил министр.

В то же время, указал глава МИД, Россию обнадеживает открытость США касательно продолжения уважительного разговора. Все это, добавил Лавров, итог того взаимопонимания, которого добились дипломаты в ходе российско-американского диалога.

Помимо этого, российский министр заявил, что предметное обсуждение конфликта на Украине между Россией и США является полезным, поскольку дает результаты. Лавров также подчеркнул, что Киев согласился на переговоры с Москвой «именно благодаря настойчивости» американского лидера Дональда Трампа. По его словам, коллеги из Вашингтона «осознают ситуацию вокруг Украины, а также стремятся учитывать первопричины конфликта».

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