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14:27, 1 августа 2025Культура

Лепсу предложили изменить строчки его хита на «Я уеду жить в Суздаль»

Продюсер Дворцов предложил Лепсу исполнить песню «Я уеду жить в Суздаль»
Ольга Коровина

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Продюсер Сергей Дворцов предложил народному артисту России Григорию Лепсу создать ремейк хита «Я уеду жить в Лондон» ради развития внутреннего туризма в России. Его цитирует «Абзац».

Медиаменеджер отметил, что замена всего одного слова в композиции могла бы поспособствовать поднятию патриотизма среди россиян и добавить треку популярности.

«Я бы предложил Лепсу поменять строчку "Я уеду жить в Лондон" на "Я уеду жить в Суздаль". Сейчас необходимо развивать патриотизм и внутренний туризм», — подчеркнул Дворцов.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины объявила Лепса в розыск. Исполнителю было заочно предъявлено обвинение в связи с его поддержкой специальной военной операции (СВО). Спецслужба также напомнила, что артист пообещал платить военнослужащим ВС России по 1 миллиону рублей за каждый ликвидированный танк Вооруженных сил Украины.

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