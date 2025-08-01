Любопытные медведи попали в фотоловушки российского заповедника

Фотоловушки в Туапсинском заказнике запечатлели кавказских медведей

Сразу несколько фотоловушек, установленных на территории заказника «Туапсинский» в Краснодарском крае, запечатлели бурых кавказских медведей. Соответствующие ролики опубликованы в Telegram-канале ГБУ «Краснодаркрайохота».

На размещенных в сети кадрах дикие животные проявляют явное любопытство к технике. «На первый взгляд может показаться, что бурые кавказские медведи все похожи, но на самом деле каждое животное глубоко индивидуально и обладает своим уникальным характером, а также отличительными чертами внешности», — отметили сотрудники заповедника.

Ранее трапеза лосихи с детенышами попала в фотоловушку Усень-Ивановского заказника в Башкирии. Лосята неуверенно передвигались по земле, делая широкие и неловкие шаги.

