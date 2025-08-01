Минобороны показало кадры уничтожения объектов ВСУ дронами и артиллерией

Минобороны РФ показало кадры уничтожения объектов ВСУ дронами и артиллерией

Российские войска поразили склад с боеприпасами и гаубицу Вооруженных сил Украины (ВСУ) дронами и артиллерией. Соответствующие кадры показало Минобороны России в своем Telegram-канале.

Ведомство сообщает, что склад с боеприпасами и огневые точки ВСУ на южнодонецком направлении были уничтожены артиллерией, а расчет барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожил созданную в США 155-мм буксируемую гаубицу M198.

Ранее Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль Часов Яр в Донецкой народной республике. Населенный пункт на краматорско-дружковском направлении боевых действий в зоне СВО взят под контроль при помощи южной группировки войск.