Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:49, 1 августа 2025Бывший СССР

Минобороны показало кадры уничтожения объектов ВСУ дронами и артиллерией

Минобороны РФ показало кадры уничтожения объектов ВСУ дронами и артиллерией
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Российские войска поразили склад с боеприпасами и гаубицу Вооруженных сил Украины (ВСУ) дронами и артиллерией. Соответствующие кадры показало Минобороны России в своем Telegram-канале.

Ведомство сообщает, что склад с боеприпасами и огневые точки ВСУ на южнодонецком направлении были уничтожены артиллерией, а расчет барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожил созданную в США 155-мм буксируемую гаубицу M198.

Ранее Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль Часов Яр в Донецкой народной республике. Населенный пункт на краматорско-дружковском направлении боевых действий в зоне СВО взят под контроль при помощи южной группировки войск.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров дал США совет для достижения прогресса по Украине

    Москвичей призвали привыкать к новому климату

    Пьяный пассажир угнал гольф-кар, разбил стекло в аэропорту и попал на видео

    В Тюмени заметили группу ряженых Якубовичей на роликах

    Археологи нашли в российском городе зуб мамонта

    В МИД России рассказали о шаге Киева навстречу договоренностям

    В Подмосковье мужчина сделал томографию сердца в клинике и не выжил

    В Москву придет похолодание

    Лавров оценил переговоры России и США по Украине

    Врач раскрыл правду о пластике исполнительницы хита «Матушка-земля»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости