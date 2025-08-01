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13:45, 1 августа 2025Бывший СССР

На Украине выполнят еще одно требование ЕС в скандале с НАБУ

Премьер Свириденко: Украина выполнит требование ЕС о назначении Цывинского
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Кабинет министров Украины выполнит еще одно требование Европейского союза (ЕС) в деле с Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ), утвердив детектива ведомства Олега Цывинского главой Бюро экономической безопасности (БЭБ). Об этом заявила премьер-министр Юлия Свириденко, передает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Сообщается, что премьер встретилась с Цывинским. Они договорились решить все вопросы и сомнения цивилизационным путем прохождения полиграфа.

«[Это] избавляет ситуацию от любых манипуляций и позволяет двигаться дальше», — подытоживает Свириденко.

«Страна» отдельно отмечает, что утвердить нового главу БЭБ требовал от Киева ЕС.

22 июля на Украине одобрили закон о сокращении полномочий НАБУ. В тот же день его подписал президент страны Владимир Зеленский. Из-за этого решения в Киеве и других городах страны прошли протесты. 31 июля украинский лидер подписал закон, вернувший полномочия и независимость антикоррупционным органам.

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