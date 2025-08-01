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11:51, 1 августа 2025Путешествия

Названа возможная причина столкновения самолета и вертолета в Вашингтоне

Ошибка авиадиспетчера названа возможной причиной авиакатастрофы в Вашингтоне
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: U.S. Coast Guard / Reuters

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) назвало ошибку авиадиспетчера возможной причиной столкновения самолета American Airlines и вертолета в Вашингтоне в январе. Об этом сообщает Washington Post.

Так, по словам заместителя главы FAA Ника Фуллера, диспетчер должен был предупредить экипаж о возможности авиакатастрофы. Уточняется, что в течение десяти минут до столкновения диспетчер поддерживал связь с 21 судном, в числе которых были как самолеты, так и вертолеты. Во время дачи показаний он заметил, что чувствовал себя перегруженным в этот день.

Военный вертолет Black Hawk врезался в заходивший на посадку в аэропорту Вашингтона пассажирский лайнер American Airlines вечером 29 января. После этого они упали в реку Потомак. Трое военных и 64 пассажира рейса не выжили.

Ранее сообщалось, что вашингтонский авиаузел очень загружен, из-за чего пилотам тяжело взлетать и садиться там. Эксперты в авиационной отрасли не раз предупреждали о риске катастроф в аэропорту столицы США.

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