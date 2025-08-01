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05:22, 1 августа 2025Забота о себе

Названы семь приводящих к разрыву презерватива ошибок

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Oleg Elkov / Shutterstock / Fotodom

Эксперты из Американской ассоциации сексуального здоровья (ASHA) рассказали о семи ошибках, из-за которых рвутся презервативы во время полового акта. Их слова приводит издание Urgente24.

«У презервативов тоже есть срок годности. Использование просроченного презерватива увеличивает риск его разрыва во время секса», — пояснили специалисты. Они добавили, что даже если срок годности изделия не истек, но оно поменяло цвет или приобрело другие признаки старения, то его использовать тоже не нужно.

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Четвертым и пятым фактором, которые приводят к тому, что презерватив может порваться, эксперты из ASHA назвали неправильное хранение презервативов и отсутствие смазки во время секса. При этом лубриканты на масляной основе приводят к разрушению латекса, что тоже чревато разрывом.

Другие причины, из-за которых средство контрацепции может порваться, — это использование двух презервативов одновременно, а также выбор изделия неподходящего размера.

Ранее врач Вера Сережина рассказала о рисках занятия сексом в жаркую погоду. По ее словам, при высоких температурах повышается нагрузка на сердечно-сосудистую систему.

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