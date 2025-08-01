Немецкого производителя станков заподозрили в поставках в Россию

Немецкую компанию Spinner заподозрили в обходе санкций и продаже станков России

Немецкую компанию Spinner, производящую станки, заподозрили в обходе санкций и поставках в Россию. Об этом сообщает газета Süddeutsche Zeitung.

31 июля на предприятиях компании в Германии и Болгарии прошли обыски. Прокуратура утверждает, что проверки были связаны с подозрениями в поставках 20 станков в РФ на сумму около 5,5 миллиона евро.

Оборудование было продано российскому оборонному предприятию через третьи страны и с использованием поддельных документов. Данные станки используются для автомобильной отрасли, однако они востребованы и среди предприятий, производящих оружие и боеприпасы.

До этого президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев передал партнерам информацию об иностранных компаниях, которые поставляют в России станки для производства оружия. «52 компании из Китая поставляют эти станки. 15 компаний от Тайваня, от Германии 13 компаний», — сказал политик, предложив отключить станки дистанционно.