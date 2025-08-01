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04:20, 1 августа 2025Интернет и СМИ

Парень прочитал переписку своей девушки с сестрой и узнал страшную тайну о ней

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: ra2 studio / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit с ником Soulless_Solo рассказал, как узнал неприятную правду о собственной девушке. По его словам, он за три года отношений не читал тайком ее переписки, но однажды его смутило, что она пошла в кино на фильм, не совпадающий с ее интересами.

«Переписка с ее друзьями подтвердила, что она действительно собиралась пойти с ними в кино. Но я нашел кое-что другое — сообщение, которое она отправила своей сводной сестре, пока я был в гостях у бабушки. Она написала: "Я хочу сказать последнему парню, с которым я трахалась, что сильно скучаю по его члену, хоть и люблю своего бойфренда"», — написал автор.

Увиденное озадачило рассказчика. Он процитировал остальную часть сообщения, в котором его девушка заочно рассыпалась в комплиментах половому органу другого мужчины. Она добавила, что хотела бы снова «трахнуть этого парня». После прочтения автор почувствовал себя униженным и использованным.

«До этого я три месяца присматривал за ее кошками и оплачивал нашу двухкомнатную квартиру, пока она уезжала в аспирантуру. После ее возвращения я оплачивал счета и выполнял домашние обязанности. Что касается секса, то его не было еще с момента ее отъезда и до сих пор», — рассказал автор.

Другие пользователи посоветовали парню «отрастить хребет» и прекратить отношения, в которых его используют. По мнению большинства, с годами автор превратился в финансовую и эмоциональную подушку для своей избранницы.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала, как узнала секрет своего 36-летнего возлюбленного. Девушка отметила, что начала встречаться с ним в марте 2025 года, причем почти сразу в поведении мужчины появились странности.

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