Подсчитаны потери ВСУ с начала года

ТАСС: ВСУ за семь месяцев 2025 года потеряли более 300 тысяч военных

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с начала 2025 года потеряли более 300 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными. Об этом сообщает ТАСС, основываясь на собственных подсчетах.

Согласно информации еженедельных и суточных сводок российского оборонного ведомства, в июле Украина потеряла порядка 36 тысяч бойцов, за остальные шесть месяцев — более 265 тысяч, отмечает агентство.

Ранее источник ТАСС в силовых структурах рассказал, что российские войска во время боев в Часовом Яре в Донецкой народной республике (ДНР) уничтожили крупнейшую группировку ВСУ за всю историю проведения специальной военной операции (СВО). «Это в буквальном смысле тысячи человек личного состава противника», — сообщил собеседник агентства.

