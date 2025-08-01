Приехавший на пересадку волос в Турцию мужчина не перенес операцию

В Турции мужчина не выжил после операции по пересадке волос

Мужчина прилетел в Турцию на операцию по пересадке волос и не выжил после процедуры. Об этом пишет The Sun.

38-летнему британцу стало плохо после пятичасовой операции, и его срочно госпитализировали. Уже в клинике он перестал дышать.

Врачи пока не могут определить причину инцидента. Сейчас следственные органы проводят необходимые экспертизы.

В августе 2024 года пассажира авиакомпании American Airlines, который поднялся на борт с окровавленной головой, сняли с рейса. 27-летний Эухенио Эрнесто Эрнандес-Гарнье и его жена Юслейдис Бланка Лойола летели из Флориды в Лас-Вегас. Мужчина перед поездкой сделал операцию по пересадке волос и наложенная на голову после процедуры повязка спадала, обнажая запекшуюся кровь.