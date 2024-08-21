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20:06, 21 августа 2024Путешествия

Пассажира с запекшейся кровью на голове сняли с рейса под аплодисменты попутчиков

New York Post: пассажира American Airlines с окровавленной головой сняли с рейса

Фото: Octavio Jones / Reuters

Пассажира авиакомпании American Airlines, который поднялся на борт с окровавленной головой, сняли с рейса. Подробностями истории поделилось издание New York Post.

27-летний Эухенио Эрнесто Эрнандес-Гарнье и его жена Юслейдис Бланка Лойола летели из Флориды в Лас-Вегас. Как пишет источник, мужчина перед поездкой сделал операцию по пересадке волос и наложенная на голову после процедуры повязка спадала, обнажая запекшуюся кровь.

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Членов экипажа напугал внешний вид путешественника, и они забеспокоились о потенциальной биологической опасности на борту. Эрнандеса-Гарнье попросили заменить повязку, но он отказался это сделать. Тогда бортпроводники велели пассажиру покинуть самолет, но его жена заявила, что если они не смогут улететь, то «никто другой тоже не сможет». После этого экипаж вызвал полицию, и пару вывели из воздушного судна в наручниках под аплодисменты попутчиков.

Ранее пассажирка отказалась положить дизайнерскую сумку Louis Vuitton под сиденье перед собой и сорвала вылет рейса на час. В итоге женщину сняли с рейса под аплодисменты попутчиков.

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      Алина Черненко
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