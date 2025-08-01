Путин указал на полную утрату суверенитета ЕС

Путин заявил, что у Евросоюза нет суверенитета

Европейский союз (ЕС) полностью утратил политический суверенитет, что влечет за собой и экономические последствия. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

«Было ясно, что суверенитета у Евросоюза не так уж и много. Сегодня стало очевидно, что его нет вообще. А за этим следуют, в той критической ситуации, которая случилась, и экономические потери», — сказал российский лидер.

При этом Путин подчеркнул, что именно наличие политического суверенитета играет ключевую роль в обеспечении экономического роста и стабильности.

Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что президент США Дональд Трамп «размазал Европу» торговой сделкой, заключенной с Евросоюзом 27 июля. Сделка перенаправляет мощный поток инвестиций из Европы в США, а также полностью унизительна для европейцев, уверен Медведев.