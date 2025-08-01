Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:50, 1 августа 2025Мир

Путин указал на полную утрату суверенитета ЕС

Путин заявил, что у Евросоюза нет суверенитета
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Unsplash

Европейский союз (ЕС) полностью утратил политический суверенитет, что влечет за собой и экономические последствия. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

«Было ясно, что суверенитета у Евросоюза не так уж и много. Сегодня стало очевидно, что его нет вообще. А за этим следуют, в той критической ситуации, которая случилась, и экономические потери», — сказал российский лидер.

При этом Путин подчеркнул, что именно наличие политического суверенитета играет ключевую роль в обеспечении экономического роста и стабильности.

Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что президент США Дональд Трамп «размазал Европу» торговой сделкой, заключенной с Евросоюзом 27 июля. Сделка перенаправляет мощный поток инвестиций из Европы в США, а также полностью унизительна для европейцев, уверен Медведев.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин сообщил о поступлении первого «Орешника» в войска

    Путин назвал пламенную страсть Запада

    Российский подросток получил смертельный удар ножом от матери друга

    iPhone 16 оказался популярнее iPhone 15

    Путин указал на полную утрату суверенитета ЕС

    Сгоревшая машина с телом в российской деревне привела к владельцу автосервиса

    Путин раскрыл цель России в конфликте на Украине

    Путин высказался о занятии российскими войсками Часова Яра

    Проректор российского медуниверситета похитил чужие премии

    Экс-солистка «Серебра» назвала причину расставания с Губиным

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости