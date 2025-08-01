Регионам России списали долги на миллиарды рублей

Минфин: 28 регионам России списали долги по бюджетным кредитам на ₽8,3 млрд

Почти трем десяткам регионов списали долги по бюджетным кредитам. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов (Минфин).

Задолженность на 58,3 миллиарда рублей списали 28 регионам: Республике Адыгея, Алтаю, Бурятии, Дагестану, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Крыму, Марий Эл, Северной Осетии, Тыве, Алтайскому, Забайкальскому, Пермскому, Ставропольскому и Хабаровскому краям, Архангельской, Брянской, Калужской, Курганской, Новгородской, Омской, Орловской, Псковской, Самарской, Свердловской, Челябинской, Ярославской областям и Еврейской автономной области.

В 2025 году планируется списать долги по расходам за 2024 год в объеме более 160 миллиардов рублей. Размер списания соответствует объему средств, направленных регионами на мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства, расселение аварийного жилья, обновление общественного транспорта, докапитализацию фондов развития промышленности, реализацию инвестпроектов и развитие опорных населенных пунктов, соцподдержку населения, реализацию нацпроектов и иные цели.

Ранее в ведомстве отчитались о списании задолженности по бюджетным кредитам еще трем российским регионам. Дополнительное бремя сняли с казны Ставропольского и Алтайского краев, а также бюджета Республики Адыгея. Речь тогда шла о списании задолженности в размере 15,6 миллиарда рублей.