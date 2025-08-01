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15:08, 1 августа 2025Экономика

Россиян предупредили о наказании за музыку

Юрист Воропаев: Водителей ждет штраф за громкую музыку в машине
Мария Черкасова

Фото: Freepik

Водителей, которые включают музыку в автомобиле на полную громкость, могут оштрафовать. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» предупредил автоюрист Лев Воропаев.

В соответствии с соглашением Таможенного союза допустимый максимальный уровень шума в автомобиле — 96 децибел, напомнил специалист. При превышении уровня наступит ответственность по статье 8.23 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Штраф при этом небольшой, в размере 500 рублей.

Однако если автомобилист включает громкую музыку в вечернее время, он нарушает так называемый закон о тишине. В каждом регионе предусмотрено конкретное наказание за нарушение спокойствия граждан. Поэтому привлекать за нарушение закона водителя будут согласно региональному законодательству.

Ранее россиянам напомнили о штрафах за наклейки с матерными словами на автомобилях. За это граждан могут привлечь по статье о мелком хулиганстве Кодекса об административных правонарушениях.

Вот это да!
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