Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:22, 1 августа 2025Экономика

Россиянам рассказали о возможности бесплатного санаторно-курортного лечения

Эксперт Епифанова: Ветераны войны имеют право на бесплатный отдых в санатории
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Roman Denisov / Global Look Press

В 2025 году некоторые категории пенсионеров имеют право на льготное санаторно-курортное лечение. Об этом заявила «Газете.Ru» сенатор, председатель Социал-демократического союза женщин России Ольга Епифанова.

По ее словам, в первую очередь, такой возможностью наделены федеральные льготники — инвалиды, ветераны войны, участники боевых действий и семьи погибших военнослужащих, Как отметила она, во многих субъектах РФ дополнительно оказывают помощь неработающим пенсионерам и предпенсионерам, особенно если присутствуют медпоказания. Так, для москвичей есть возможность бесплатно отправиться в санаторий, при этом дорога туда и обратно будет оплачиваема.

Как отметила эксперт, получить такую путевку можно один раз в год. Соответствующее заявление можно сделать через «Госуслуги», Соцфонд или МФЦ. Нужно будет получить справку по форме 070/у от лечащего врача, которые оценит состояние здоровья пациента.

Материалы по теме:
Медицинская справка 079/у для детского лагеря и сборов: что это, как оформить и сколько действует
Медицинская справка 079/у для детского лагеря и сборов:что это, как оформить и сколько действует
15 июля 2025
Где отдохнуть на Черном море в 2025 году: лучшие места для безопасного отпуска
Где отдохнуть на Черном море в 2025 году:лучшие места для безопасного отпуска
21 июля 2025

Лидерами по отдыху и лечению остаются Кавказские Минеральные Воды, Подмосковье, Тверская и Ярославская области, Крым и Краснодарский край. Именно там расположены как крупнейшие здравницы, так и санатории бюджетного класса, где можно хорошо отдохнуть и полечиться по доступным ценам.

Ранее были названы самые чистые и безопасные пляжи главного курорта России. Некоторые территории для отдыха были удостоены международной экологической награды: ее получили более 50 пляжей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В десанте ВСУ на Тендровскую косу заметили британских наемников. Их отбросили в море после обнаружения

    В Британии назвали мрачными перспективы обороны ВСУ в Красноармейске

    В Крыму заявили об исторически предопределенном развале Украины

    Англичане стали готовить диверсантов из украинских школьников

    США заказали ракеты AMRAAM для Украины

    Раскрыта судьба находившегося в Часовом Яре командования ВСУ

    Раскрыта реакция на ультиматум Трампа по Украине

    В Белом доме раскрыли недовольство Трампа союзниками

    Мужчинам назвали причины отсутствия удовольствия от секса

    Власти Украины уличили во лжи о поставках западного оружия

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости