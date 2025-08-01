Россиянам рассказали о возможности бесплатного санаторно-курортного лечения

Эксперт Епифанова: Ветераны войны имеют право на бесплатный отдых в санатории

В 2025 году некоторые категории пенсионеров имеют право на льготное санаторно-курортное лечение. Об этом заявила «Газете.Ru» сенатор, председатель Социал-демократического союза женщин России Ольга Епифанова.

По ее словам, в первую очередь, такой возможностью наделены федеральные льготники — инвалиды, ветераны войны, участники боевых действий и семьи погибших военнослужащих, Как отметила она, во многих субъектах РФ дополнительно оказывают помощь неработающим пенсионерам и предпенсионерам, особенно если присутствуют медпоказания. Так, для москвичей есть возможность бесплатно отправиться в санаторий, при этом дорога туда и обратно будет оплачиваема.

Как отметила эксперт, получить такую путевку можно один раз в год. Соответствующее заявление можно сделать через «Госуслуги», Соцфонд или МФЦ. Нужно будет получить справку по форме 070/у от лечащего врача, которые оценит состояние здоровья пациента.

Лидерами по отдыху и лечению остаются Кавказские Минеральные Воды, Подмосковье, Тверская и Ярославская области, Крым и Краснодарский край. Именно там расположены как крупнейшие здравницы, так и санатории бюджетного класса, где можно хорошо отдохнуть и полечиться по доступным ценам.

Ранее были названы самые чистые и безопасные пляжи главного курорта России. Некоторые территории для отдыха были удостоены международной экологической награды: ее получили более 50 пляжей.