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11:55, 1 августа 2025Силовые структуры

Россияне разбогатели на колхозе

На Ставрополье директор колхоза осужден на 8,5 года за хищение 150 млн рубей
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Новоалександровский районный суд Ставропольского края приговорил к 8,5 года лишения свободы 52-летнего директора колхоза, похитившего вместе с подчиненными 150 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в краевом управлении Следственного комитета России.

Подсудимый признан виновным в участии в преступном сообществе, краже и самоуправстве.

Из приговора следует, что в 2019 году руководитель племенного колхоза создал преступное сообщество из бригадиров и работников сельхозпредприятия. Они заставляли колхозников оформлять на себя займы из средств на балансе предприятия под предлогом выплаты зарплаты, однако главный бухгалтер распределял полученные средства между участниками преступной группы.

Также директор колхоза с сообщниками вносили в финансовые документы ложные сведения об объемах собранного урожая, обогащаясь за счет похищенной сельхозпродукции. Общая сумма причиненного предприятию ущерба превысила 150 миллионов рублей, на которые фигуранты дела покупали себе недвижимость и автомобили.

Участники преступного сообщества ранее приговорены к различным срокам лишения свободы.

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников Минобразования и науки республики Ингушетия, которые похитили бюджетные средства, выделенные на компенсации педагогам за проведение ЕГЭ.

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