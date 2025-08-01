Россияне высказались о работе Путина на посту президента

ФОМ: Работу Путина на посту президента одобряет 81 процент россиян

Работу Владимира Путина на посту президента России одобряет 81 процент граждан страны. Это следует из результатов опроса, опубликованных на сайте фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Согласно этим же данным, 8 процентов опрошенных негативно относятся к деятельности главы государства, еще 11 процентов не определились. На вопрос о доверии Путину положительно ответили 79 процентов респондентов, отрицательно — 11 процентов, еще 9 процентов затруднились с ответом.

Как уточнил ФОМ, опрос проводился с 25 по 27 июля в 97 населенных пунктах 51 региона России. В нем приняли участие 1,5 тысячи человек старше 18 лет. Статистическая погрешность полученных данных не превышает 3,6 процента.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что должность главы государства не подразумевает возможности полноценного ухода в отпуск. По его словам, у Путина «практически никогда» не бывает длительного отдыха, а полноценных выходных «просто физически не может быть».