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10:41, 1 августа 2025Россия

Россияне высказались о работе Путина на посту президента

ФОМ: Работу Путина на посту президента одобряет 81 процент россиян
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Михаил Метцель / POOL / РИА Новости

Работу Владимира Путина на посту президента России одобряет 81 процент граждан страны. Это следует из результатов опроса, опубликованных на сайте фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Согласно этим же данным, 8 процентов опрошенных негативно относятся к деятельности главы государства, еще 11 процентов не определились. На вопрос о доверии Путину положительно ответили 79 процентов респондентов, отрицательно — 11 процентов, еще 9 процентов затруднились с ответом.

Как уточнил ФОМ, опрос проводился с 25 по 27 июля в 97 населенных пунктах 51 региона России. В нем приняли участие 1,5 тысячи человек старше 18 лет. Статистическая погрешность полученных данных не превышает 3,6 процента.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что должность главы государства не подразумевает возможности полноценного ухода в отпуск. По его словам, у Путина «практически никогда» не бывает длительного отдыха, а полноценных выходных «просто физически не может быть».

ЖЗЛ
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