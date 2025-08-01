Россиянина нашли спустя месяц в стране НАТО после пропажи в междугороднем поезде

В Литве нашли спрыгнувшего с поезда россиянина спустя полтора месяца поисков

В Литве силовые структуры нашли спрыгнувшего с поезда Адлер — Калининград россиянина спустя полтора месяца поисков. Об этом пишет Delfi в своем Telegram-канале со ссылкой на МВД республики.

«Найден россиянин, сбежавший в июне из калининградского транзитного поезда. Службам известно, где он находится, однако из-за расследования подробности пока не сообщаются», — сообщили в ведомстве.

17 июня СМИ сообщали, что в Литве гражданин России спрыгнул с поезда, который следовал по маршруту Адлер — Калининград. Проводник заметил открытую дверь поезда в тамбуре, из которой, предположительно, мог выпрыгнуть молодой человек.

Тогда на его поиски вызвали вертолеты и кинологов. Инцидент произошел недалеко от границы Литвы с Калининградской областью России. Сообщается, что пропавший пассажир был гражданином России.