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16:50, 1 августа 2025Бывший СССР

Россиянина нашли спустя месяц в стране НАТО после пропажи в междугороднем поезде

В Литве нашли спрыгнувшего с поезда россиянина спустя полтора месяца поисков
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: calflier001 / Wikimedia

В Литве силовые структуры нашли спрыгнувшего с поезда АдлерКалининград россиянина спустя полтора месяца поисков. Об этом пишет Delfi в своем Telegram-канале со ссылкой на МВД республики.

«Найден россиянин, сбежавший в июне из калининградского транзитного поезда. Службам известно, где он находится, однако из-за расследования подробности пока не сообщаются», — сообщили в ведомстве.

17 июня СМИ сообщали, что в Литве гражданин России спрыгнул с поезда, который следовал по маршруту Адлер — Калининград. Проводник заметил открытую дверь поезда в тамбуре, из которой, предположительно, мог выпрыгнуть молодой человек.

Тогда на его поиски вызвали вертолеты и кинологов. Инцидент произошел недалеко от границы Литвы с Калининградской областью России. Сообщается, что пропавший пассажир был гражданином России.

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