Россиянка поплатилась за обещания разыскать за деньги пропавших без вести военных

В Иркутске арестована женщина за хищение ₽900 тыс. на поисках пропавших на СВО

В Иркутске Свердловский районный суд арестовал местную жительницу, похитившую 900 тысяч рублей, полученных за обещания разыскать пропавших без вести на специальной военной операции (СВО) солдат. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции по Иркутской области.

Женщина обвиняется по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в крупном размере»). Она пробудет под стражей до 21 сентября включительно.

По данным следствия, она обманывала своих знакомых, чьи сыновья находятся в зоне СВО. Фигурантка общалась с ними в мессенджере. Она убедила потерпевших в том, что у нее есть знакомый, который за деньги занимается поиском пропавших без вести при выполнении боевых задач в зоне СВО людей. На самом же деле такого знакомого у нее нет, как и нет реальной возможности оказывать помощь по поиску пропавших людей. Однако ей удалось убедить пострадавших перевести ей деньги. Таким образом она похитила более 900 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что на Урале полиция предъявила 29-летнему местному жителю обвинение в мошенничестве со спецтехникой на 2,7 миллиона рублей.