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18:25, 1 августа 2025Силовые структуры

Россиянка выслушала приговор за покупку новорожденного

В Дагестане суд приговорил к 3 годам женщину за покупку новорожденного
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Robie Online / Shutterstock / Fotodom  

В Дагестане суд приговорил к трем годам колонии общего режима местную жительницу, которая купила новорожденного за 300 тысяч рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Женщина начнет отбывать наказание, когда ее ребенку исполнится 14 лет. Она признана виновной по статье 127.1 УК РФ («Торговля людьми»).

По версии следствия, в конце 2024 года подсудимая передала беременной местной жительнице 300 тысяч рублей, чтобы после рождения ребенка она отдала его осужденной. После выписки из роддома, 1 января, новорожденного передали подсудимой.

Ранее житель Мурино Ленинградской области оставил годовалую дочь в коляске возле магазина и ушел по делам.

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