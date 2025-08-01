Россиянка выслушала приговор за покупку новорожденного

В Дагестане суд приговорил к 3 годам женщину за покупку новорожденного

В Дагестане суд приговорил к трем годам колонии общего режима местную жительницу, которая купила новорожденного за 300 тысяч рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Женщина начнет отбывать наказание, когда ее ребенку исполнится 14 лет. Она признана виновной по статье 127.1 УК РФ («Торговля людьми»).

По версии следствия, в конце 2024 года подсудимая передала беременной местной жительнице 300 тысяч рублей, чтобы после рождения ребенка она отдала его осужденной. После выписки из роддома, 1 января, новорожденного передали подсудимой.

Ранее житель Мурино Ленинградской области оставил годовалую дочь в коляске возле магазина и ушел по делам.

