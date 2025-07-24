Россиянин оставил годовалого ребенка в коляске возле магазина и ушел по делам

Житель Ленобласти оставил годовалую дочь в коляске возле магазина и ушел

Житель Мурино Ленинградской области оставил годовалую дочь в коляске возле магазина и ушел по делам. Об этом стало известно «78.ru».

По данным российского издания, прохожие обратили внимание на коляску с ребенком, к которой долгое время никто не подходил. Прибывшие на вызов полицейские выяснили, что отец девочки зашел за покупками, а после скрылся.

Ребенка доставили в больницу. 35-летняя мать искала девочку. Позже удалось найти и родителя, 32-летнего мужчину отвезли в отдел. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье «Оставление в опасности» УК РФ.

До этого сообщалось, что житель Ингушетии разозлился на дочь-школьницу и сломал ей ногу.

Еще раньше в Чечне мужчина избил 13-летнюю дочь из-за слишком громкого пения, которое мешало ему смотреть телевизор.