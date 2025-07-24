Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:01, 24 июля 2025Россия

Россиянин оставил годовалого ребенка в коляске возле магазина и ушел по делам

Житель Ленобласти оставил годовалую дочь в коляске возле магазина и ушел
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Житель Мурино Ленинградской области оставил годовалую дочь в коляске возле магазина и ушел по делам. Об этом стало известно «78.ru».

По данным российского издания, прохожие обратили внимание на коляску с ребенком, к которой долгое время никто не подходил. Прибывшие на вызов полицейские выяснили, что отец девочки зашел за покупками, а после скрылся.

Ребенка доставили в больницу. 35-летняя мать искала девочку. Позже удалось найти и родителя, 32-летнего мужчину отвезли в отдел. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье «Оставление в опасности» УК РФ.

До этого сообщалось, что житель Ингушетии разозлился на дочь-школьницу и сломал ей ногу.

Еще раньше в Чечне мужчина избил 13-летнюю дочь из-за слишком громкого пения, которое мешало ему смотреть телевизор.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Самолет с более чем 40 пассажирами разбился в Амурской области. Обломки нашли на склоне горы. Что известно о трагедии?

    25-летняя многодетная мать почувствовала боль в костях и оказалась смертельно больна

    Россия запретила иностранным танкерам загружаться в черноморских портах

    В СК раскрыли возможную причину крушения самолета в Приамурье

    Имя Трампа нашли в файлах Эпштейна

    В России двумя словами описали алжирские БМПТ с «Бережками»

    В России собрались заморозить цены на ряд продуктов

    Камбоджа открыла огонь по автозаправке в Таиланде

    Археологи нашли сокровище из серебряных монет в медном котле

    Размер наряда гостьи на свадьбе смутил пользователей сети

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости