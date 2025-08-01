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11:34, 1 августа 2025Бывший СССР

Российские войска уничтожили элитный полк ВСУ под Красноармейском

Командир ВС РФ Немудрый: Российские войска уничтожили элитный полк «Скала» ВСУ
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские войска в ходе боев за Новоукраинку под Красноармейском (украинское название — Покровск) уничтожили элитный 425-й отдельный штурмовой полк «Скала» Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в беседе с ТАСС сообщил командир подразделения российских войск Виталий Немудрый.

«Хорошо подготовлены. Их было довольно приличное количество, большое. Части удалось уйти, но большая часть была уничтожена», — приводятся в публикации слова военного.

Подразделение было создано в 2022 году как батальон под командованием подполковника ВСУ Юрия Гаркавого с позывным «Скала». В январе 2025 года стало известно, что батальон был масштабирован до полка.

Ранее военнослужащие ВСУ, которые воевали в 425-м отдельном штурмовом полку «Скала», а затем попали в плен, рассказали, что на самом деле в этом «элитном» подразделении служат все подряд.

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