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06:21, 1 августа 2025Путешествия

Российских туристов начали пугать дельфинами-извращенцами

В Геленджике спасатель предупредил купающихся о похотливых дельфинах
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

В Геленджике заплывающим за буйки туристам в шутливой форме пригрозили похотливыми дельфинами. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

Пляжный спасатель рассказал, что у сейчас у дельфинов брачный период, и они не разбирают, кто оказался перед ними. Он поведал, что на той неделе якобы трое парней встретились с 18 самцами. «Такое кино даже [порностудия] Brazzers не снимает. Еле на трех лодках веслами отбили, пацаны в реанимации, им больно и обидно», — предупредил мужчина в мегафон.

В июле появились кадры дельфина, играющего с медузой у берегов Анапы, развлекая местных жителей и туристов. «Медузобол на пляже в Анапе», — подписали публикацию авторы, предположив также, что дельфин вместо игры мог попытаться уничтожить свой прозрачный «мячик».

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