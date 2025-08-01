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03:00, 1 августа 2025Бывший СССР

Российский боец 10 дней в одиночку оборонял позицию в Часовом Яре

ТАСС: Боец Асыл 10 дней в одиночку оборонял позицию в Часовом Яре
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Боец отряда «Русь» Добровольческого корпуса в составе Южной группировки войск с позывным Асыл 10 дней в одиночку оборонял позицию в ходе освобождения Часова Яра. Об этом рассказал ТАСС командир штурмовой роты отряда с позывным Миссионер.

По его словам, у российского военнослужащего не было ни еды, ни воды. Подошедшее подкрепление в итоге отодвинуло подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), к Асылу зашла группа и эвакуировала бойца.

Ранее стало известно, что подразделения армии России взяли под контроль Часов Яр. Об этом 31 июля сообщило Минобороны России. Населенный пункт на краматорско-дружковском направлении боевых действий в зоне СВО взят под контроль действиями Южной группировки войск.

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