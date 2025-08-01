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11:22, 1 августа 2025Россия

Российский пенсионер проверял собранный вертолет и не выжил

Mash: В Кировской области пенсионер проверял собранный вертолет и не выжил
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

В Кировской области пенсионер проверял собранный вручную вертолет и не выжил. Происшествие с 88-летним российским изобретателем попало на видео, его опубликовал Telegram-канал Mash.

На представленных кадрах видно, как мужчина сидит в конструкции. Внезапно случается взрыв, пенсионер отлетает на несколько метров.

Как утверждает Mash, при взлете конструкция разрушилась, а одна из оторвавшихся лопастей пробила пожилому человеку голову. Его довезли до больницы, но реанимировать не смогли.

До этого сообщалось, что житель Саратовской области допустил причастность вертолетов к смерти его детей.

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